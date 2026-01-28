A Terezin per restare umani | il viaggio Sulle tracce dell’Europa delle quinte classi

Questa mattina le quinte classi sono partite per Terezin, in Repubblica Ceca, per un viaggio dedicato a ricordare e capire. I ragazzi visitano il campo di concentramento e ascoltano testimonianze, cercando di non dimenticare le sofferenze del passato. Durante l’escursione, alcuni studenti riflettono sulla forza della cultura come strumento di resistenza e speranza, come raccontato anche da un musicista che ha vissuto l’esperienza. La visita si fa strada tra emozioni e ricordi, con l’obiettivo di mantenere vivo il valore della memoria.

Il viaggio d'istruzione ha coinvolto studenti e studentesse dell’Iiss “Epifanio Ferdinando” di Mesagne, con visita al ghetto ebraico e all'ex campo di raccolta e smistamento dei nazisti “Da evidenziare c’è solo il fatto che nella mia attività musicale non sono stato ostacolato da Theresienstadt, ma favorito, che non ci siamo in nessun modo seduti solo a piangere sui fiumi di Babilonia e che la nostra volontà di cultura è stata corrispondente alla nostra volontà di vita; e sono convinto del fatto che tutti coloro che si sono sforzati, nella vita come nell’arte, di creare forma dal caos della materia, mi daranno ragione”.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Theresienstadt giovani

