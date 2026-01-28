A Retorbido la terza età a lezione dai carabinieri per non cadere nella trappola delle truffe

Retorbido si prepara a proteggere i suoi anziani. Questa mattina, i carabinieri hanno incontrato la terza età nella biblioteca comunale per spiegare come riconoscere le truffe e non cadere nelle trappole dei truffatori. Il maresciallo Alessandro Fatone ha parlato chiaro: chi raggira un anziano ferisce tutta la comunità. L’obiettivo è aiutare le persone più anziane a difendersi e a riconoscere i segnali di una truffa, così da evitare brutte sorprese.

Retorbido (Pavia), 28 gennaio 2026 – "Chi truffa un anziano, colpisce la nostra umanità". Così il maresciallo Alessandro Fatone, comandante della stazione dei carabinieri di Rivanazzano Terme, ha esordito nell'incontro, organizzato dall'Arma insieme al Comune di Retorbido, nella biblioteca comunale. Non una lezione ma un incontro sentito e denso di contenuti pratici, alla presenza di rappresentanti istituzionali e che ha coinvolto numerosi cittadini. Uno dei molti appuntamenti organizzati dal Comando provinciale dei carabinieri di Pavia e dalle quattro Compagnie di Pavia, Vigevano, Voghera e Stradella, nell'articolazione delle Stazioni presenti sul territorio, con i Comuni e le parrocchie, per cercare di prevenire le truffe ai danni di anziani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Retorbido la terza età a lezione dai carabinieri per non cadere nella trappola delle truffe Approfondimenti su Retorbido Comunicazione Allarme truffe, cittadini ’a lezione’ dai Carabinieri In diverse località dell’Amiata e della Val d’Orcia, i Carabinieri collaborano con i sindaci per sensibilizzare i cittadini, in particolare gli anziani, sui rischi delle truffe. Nonni a lezione dai carabinieri per difendersi dalle truffe

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.