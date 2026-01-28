A piedi sulla tangenziale con armi e munizioni in tasca novarese fermato dalla polizia a Modena

La polizia di Modena ha fermato un uomo a piedi sulla tangenziale. L’uomo, un residente di Novara, portava con sé armi e munizioni, che sono state sequestrate. La scoperta ha portato alla sua denuncia.

A finire nei guai un 64enne, denunciato per i reati di porto di armi od oggetti atti a offendere, ricettazione e detenzione abusiva di armi Fermato mentre camminava a piedi sulla tangenziale, con in tasca armi e munizioni, è stato denunciato dalla polizia. É successo a Modena nella mattinata di lunedì 26 gennaio. Protagonista della vicenda è un 64enne residente a Novara, cittadino italiano, che è stato denunciato per i reati di porto di armi od oggetti atti a offendere, ricettazione e detenzione abusiva di armi. Per lui è quindi scattata la denuncia. Non solo: accertato che l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, non avesse alcun interesse a restare nel territorio modenese, nei suoi confronti è stato inoltre emesso un foglio di via obbligatorio dal comune di Modena della durata di tre anni.

