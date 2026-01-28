A Niscemi era già successo tutto

Niscemi sta vivendo un crollo che sembra non fermarsi. La cittadina in provincia di Caltanissetta continua a franare verso la piana di Gela, con terreni che si sgretolano e case che rischiano di cadere. La situazione si aggrava di giorno in giorno, e i residenti si chiedono quanto ancora possa durare questa emergenza. Non c’è più tempo da perdere: bisogna intervenire subito per evitare che il problema peggiori ancora di più.

La cittadina in provincia di Caltanissetta continua a franare verso la piana di Gela. Cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente del 1997 e le cause Niscemi sta crollando. La cittadina in provincia di Caltanissetta continua a franare verso la piana di Gela. "L'intera collina sta crollando e la situazione è critica", ha spiegato ieri, martedì 27 gennaio, il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano. La frana coinvolge direttamente le abitazioni prospicienti la scarpata, con un fronte lungo quattro chilometri che ha già costretto più di 1.500 persone ad abbandonare le case.🔗 Leggi su Today.it

