A Montesacro ancora 23mila carte di identità cartacee Il municipio vuole un piano straordinario

A Montesacro ci sono ancora 23mila carte di identità cartacee da consegnare. Il municipio avvia un piano straordinario per smaltire la mole di richieste. L’obiettivo è alleggerire le attese e velocizzare i servizi, coinvolgendo anche il ministero dell’interno per aumentare il personale e le risorse disponibili. Intanto, si lavora a una campagna di comunicazione e a fissare appuntamenti speciali per gestire meglio le richieste dei cittadini.

La città deve correre verso la data del 3 agosto 2026 quando le cic non saranno più valide. L'idea è quella di una collaborazione con il ministero dell'interno che possa portare più personale e risorse Una campagna di comunicazione mirata, un'agenda per fissare appuntamenti straordinari con pure l'obiettivo di promuovere una collaborazione interistituzionale tra comune e ministero dell'interno che possa dotare gli uffici di Roma Capitale di più personale e risorse. È questa la ricetta di alcuni consiglieri del Pd di Montesacro affinché il territorio arrivi pronto al 3 agosto 2026, data in cui le carte di identità cartacee non saranno più valide come documento di riconoscimento.

