A Melbourne le temperature sono salite oltre ogni limite, ma i migliori del torneo non si arrendono. Nonostante il caldo torrido, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz continuano a vincere, dimostrando di saper gestire anche le giornate più calde. Molti altri tennisti hanno faticato, ma loro resistono e avanzano nel torneo.

Durante gli Australian Open, che si stanno giocando in questi giorni a Melbourne, molti tennisti hanno sofferto le alte temperature, come Jannik Sinner. Il Corriere della Sera scrive che è come se si giocassero due tornei: uno all’aperto col gran caldo, uno al chiuso, con l’aria condizionata come è accaduto a Zverev, dove i grandi tennisti vincono con qualsiasi condizione. Il quotidiano nell’edizione odierna riporta: Ci sono due tornei in corso. Uno si gioca all’aperto, con temperature monitorate dal protocollo per il Caldo Estremo, la legge uguale per tutti che secondo qualcuno non è poi così uguale per Sinner e Alcaraz: Carlitos nel martedì dei 42,7 gradi ha battuto De Minaur all’aperto; Jannik semovente per i crampi con Spizzirri è stato salvato dalla chiusura del tetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A Melbourne fa troppo caldo? Sì, ma i più forti (Sinner e Alcaraz) continuano a vincere

Novak Djokovic riconosce Sinner e Alcaraz come i giocatori più forti del momento, ma sottolinea la sua determinazione a competere ad alti livelli.

In risposta alle alte temperature a Melbourne, Sinner e Musetti si sono spostati all’interno per continuare il torneo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

