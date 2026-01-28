A Majano con ALICe Udine Odv per prevenire l' ictus cerebrale

Venerdì pomeriggio a Majano si svolge un evento dedicato alla prevenzione dell’ictus cerebrale. L’associazione A.L.I.Ce. Udine O.d.V., con il supporto del Comune, invita la popolazione a partecipare a una giornata di incontri e screening gratuiti. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sui rischi e le strategie per riconoscere i primi segnali dell’ictus. L’appuntamento è fissato per le 18, in un’occasione pensata per informare e aiutare chi vuole proteggere la propria salute.

L'Associazione A.L.I.Ce. Udine O.d.V. con il patrocinio del Comune di Majano organizza venerdì 30 gennaio 2026 dalle ore 18.30 presso la Sala consiliare del Palazzo Municipale in Piazza Italia, 38 a Majano la conferenza "ICTUS CEREBRALE: CONOSCERLO PER PREVENIRLO". Perché si verifica un ictus cerebrale? L'ictus si può prevenire? Chi è maggiormente a rischio? Come riconoscere i sintomi e come intervenire? Relatore: dottor Simone Lorenzut Neurologo (ASU FC di Udine). Sabato 31 gennaio 2026 dalle 08.00 questionario sui fattori di rischio, misurazione della pressione arteriosa, consegna di materiale informativo, esame ecodoppler delle carotidi.

