A Cascina cresce l' allarme sicurezza | Lega all' attacco

A Cascina la situazione sicurezza si fa sempre più tesa. Da mesi si succedono furti nelle case, spesso compiuti da baby gang. La microcriminalità si espande e in alcune zone si concentrano anche episodi di spaccio. La gente ha paura e chiede interventi immediati. La Lega attacca: “Serve più controllo e sicurezza”.

La segretaria locale del partito Maria Pia Morella critica l'amministrazione e il sindaco di "non prendere posizione pubblica o iniziative concrete" sul tema "Da tempo a Cascina si susseguono episodi di furti nelle abitazioni in maniera sempre più frequente, fenomeni legati alle baby gang e una microcriminalità diffusa, alcune zone di spaccio che stanno generando un crescente clima di preoccupazione tra i cittadini. Eppure, su un tema così delicato, dall'amministrazione comunale e in particolare dal Sindaco non arrivano prese di posizione pubbliche chiare, né iniziative incisive volte ad affrontare il problema".

