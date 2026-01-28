A Calenzano torna il Carnevale Medievale. Domenica 15 febbraio il borgo storico si anima di nuovo con il tradizionale evento. Dopo il corteo che attraversa le vie del paese, le Contee si sfideranno per conquistare la Torre e il Torrino d’oro. La giornata promette spettacoli e battaglie in costume, come da tradizione, attirando curiosi e appassionati di storia.

Torna il tradizionale Carnevale Medievale nel borgo storico di Calenzano: domenica 15 febbraio le Contee, dopo il corteggio storico, si contenderanno la Torre e il Torrino d’oro. In programma nel borgo anche spettacoli itineranti, letture e giochi per bambini, visite guidate al Museo del Figurino storico. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Turistica di Calenzano con il sostegno del Comune di Calenzano. Si comincia alle ore 14 in piazza del Comune, con i saluti del sindaco e la partenza del corteggio storico delle Contee dei borghi di Calenzano, accompagnata dagli Alfieri e Musici della Valmarina, che si esibiranno all’arrivo in piazza San Niccolò.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Nel borgo di Carini il Carnevale rinascimentale trasforma le vie in un vero spettacolo.

Festa del Carnevale Rinascimentale – Carini C’è un momento, nel cuore dell’inverno, in cui il borgo medievale cambia volto. Le vie si riempiono di luce, l’aria profuma di cibo e spezie, e tra le pietre antiche tornano a vivere musiche, maschere e merav facebook

