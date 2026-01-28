Giovedì 5 febbraio, ad Avellino, il Senatore Marco Croatti del Movimento 5 Stelle arriverà in piazza Libertà, alla sala Grasso di Palazzo Caracciolo. Croatti parteciperà a un evento dedicato a Gaza, in un tour che intende parlare della situazione nella Striscia. L’appuntamento è fissato alle 18, e sarà l’occasione per ascoltare le sue parole e raccontare l’esperienza sulla “Flotilla”.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il prossimo giovedì 5 febbraio, alle ore 18, Avellino ospiterà il Senatore Marco Croatti, portavoce del Movimento 5 Stelle, che sarà presente in piazza Libertà, presso la sala Grasso di Palazzo Caracciolo, per una tappa del suo tour dedicato a Gaza. Durante l’evento, il Senatore Croatti condividerà la sua esperienza a bordo della G lobal Sumud Flotilla, un’importante iniziativa internazionale volta a portare aiuti, attenzione e solidarietà alla popolazione palestinese e a denunciare le difficoltà e le ingiustizie che vivono quotidianamente. Ad introdurre il suo intervento sarà la Senatrice Felicia Gaudiano, che insieme a Croatti intende portare avanti un messaggio di pace e di impegno civile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A bordo della Flotilla, il Senatore Croatti racconta la sua esperienza

Approfondimenti su Marco Croatti

Questa sera ad Avellino il senatore Marco Croatti incontra i cittadini per parlare della Flotilla e dei valori dell’umanità.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Il Senatore Marco Croatti a Piacenza racconta la sua esperienza a bordo della Global Sumud Flotilla

Ultime notizie su Marco Croatti

Argomenti discussi: L’esperienza della Global Sumud Flottilla; Blog | La Sumud Flotilla: la stella luminosa che ha sfidato il potere nel genocidio di Gaza; Sciopero dei porti contro le guerre: da Genova parte l’appello per il 6 febbraio; Nessuna Fase2 a Gaza.

La nuova Flotilla attaccata da Israele, 9 barche abbordate a 120 miglia da Gaza. Medici e infermieri italiani a bordoLa Freedom Flotilla dovrebbe arrivare tra le 16 e le 17 al porto di Ashdod, a quanto fanno sapere in una nota gli attivisti di Ultima Generazione. A bordo della nave Conscience della Freedom Flotilla, ... ilfattoquotidiano.it

La nuova Flotilla attaccata da Israele, 9 barche abbordate a 120 miglia da Gaza. Medici e infermieri italiani a bordoI volontari della missione ‘Conscience’ sono stati attaccati e probabilmente rapiti dalle forze israeliane mentre si trovavano in acque internazionali, diretti ad aprire un corridoio marittimo verso ... ilfattoquotidiano.it

Gaza, rompere il silenzio è possibile: l'esperienza della Flotilla a Fano con il senatore Croatti - facebook.com facebook