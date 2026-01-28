A Bassano Romano la tradizionale cena in maschera per il Carnevale 2026

A Bassano Romano si prepara il Carnevale con la tradizionale cena in maschera che si terrà lunedì 16 febbraio. Una serata che ogni anno attira molti cittadini, pronti a vestirsi con costumi colorati e fantasiosi. L’evento rappresenta un momento di festa ormai consolidato, che dà il via ai festeggiamenti di Carnevale nella zona.

Lunedì 16 febbraio, a Bassano Romano, è organizzata la tradizionale cena in maschera in vista del Carnevale. L'evento è organizzato alle ore 20 presso il “Passo dell'acquavite”. Il menù adulti, dal costo di 25 euro, comprende un mix di antipasto di terra, pici al ragù di spalla di maiale e vino. Previsto anche un menù bambino (10 euro) con cotoletta e patatine fritte. Durante la serata è organizzata la premiazione per la miglior maschera e il miglior gruppo mascherato. I posti sono limitati e si accettano prenotazioni entro il 13 febbraio al numero 3393857643 o al numero 0761627184.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su Bassano Romano Carnevale

Il Carnevale 2026 in Emilia-Romagna propone un calendario ricco di eventi tra sfilate, parate e feste in maschera.

Con l’arrivo del carnevale, la tradizionale maschera viene posizionata sulla Torre dell’Orologio, attirando l’attenzione della piazza.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Bassano Romano - Il Carnevale estivo tra luci, musica e carri allegorici

Ultime notizie su Bassano Romano Carnevale

Argomenti discussi: Bassano Romano, ghiaccio e incidente su strada Bassanese: traffico bloccato; Bassano Romano, ghiaccio sull’asfalto e tamponamento a catena; 23 GENNAIO 2026 | BASSANO ROMANO - Alla Casa di Emme weekend in musica con il live dei Factotum!; Tragedia sulla Cassia, Bassano Romano in lutto per la morte di Elias Çakalli.

Bassano Romano – Si svolgeranno in Albania i funerali del 17enne Elias CakalliBASSANO ROMANO - I funerali di Elias Cakalli, il ragazzo di 17 anni tragicamente scomparso nell'incidente stradale avvenuto giovedì sera lungo la statale Cass ... etrurianews.it

Bassano Romano piange la morte del 17enne Elias Cakalli: Un dolore che colpisce tutta la comunitàBASSANO ROMANO - L'amministrazione comunale di Bassano Romano ha espresso profonda commozione e vicinanza alla famiglia e alla comunità albanese locale per la ... etrurianews.it

A distanza di ottant’anni dal processo di Norimberga e in previsione della ricorrenza del giorno della Memoria, gli studenti delle classi quinte dell’IIS BASSANO ROMANO hanno partecipato ad una giornata di formazione di grande valore che ha visto la parteci - facebook.com facebook