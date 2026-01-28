60 anni dalla Tragedia di Brema | il ricordo di Paolo Barelli e Cesare Butini – Video

Roma ricorda oggi i 60 anni dalla tragedia di Brema, il momento più oscuro della storia del nuoto italiano. Sono passati sei decenni, ma il dolore resta vivo tra chi ha vissuto quella tragedia. Paolo Barelli e Cesare Butini si sono confrontati sui ricordi e sulle ferite ancora aperte, mentre in città si svolgono iniziative per non dimenticare.

Roma, 28 gennaio 2026 – Ricorrono 60 anni dalla tragedia di Brema, il più grave lutto che ha colpito la storia del nuoto italiano. Allora un aereo della Lufthansa partito da Francoforte – il Convair Metropolitan – precipitò in fase di atterraggio nei pressi dell'aeroporto di Brema. Nessun superstite. Tra le 46 vittime vi era una selezione della nazionale di nuoto composta da Bruno Bianchi (22 anni), Amedeo Chimisso (19), Sergio De Gregorio (19), Carmen Longo (18), Luciana Massenzi (20), Chiaffredo Dino Rora (20), Daniela Samuele (17) accompagnati dall'allenatore Paolo Costoli (55) e con al seguito il giornalista Nico Sapio (36), telecronista nato a Novara, impiegato presso la sede RAI di Genova e voce del nuoto italiano nelle occasioni importanti.

