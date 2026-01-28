28 Gennaio 2009 | l’ultima rete di Beckham con la maglia del Milan

Sono passati 17 anni dall’ultima volta che David Beckham ha segnato con il Milan. Era il 28 gennaio 2009, una partita che i tifosi rossoneri ricordano ancora. Quel giorno, Beckham ha messo a segno il suo ultimo gol con la maglia del club. Da allora, nessun altro ha ripetuto quell’episodio, e quella rete resta impressa come un momento speciale nella storia recente del Milan.

Il 28 gennaio è una data che i tifosi rossoneri dovrebbero ricordarsi molto bene. Sono passati ben 17 anni dall'ultima rete di David Beckham con addosso la maglia del Milan (28 gennaio 2009). L'inglese in rossonero militò dal 2008 al 2009, giocando 33 partite e segnando anche due gol. La sua seconda avventura, segnata da un grave infortunio al tendine d'Achille, non fu proprio delle migliori. Il 28 gennaio il fuoriclasse inglese affrontò il Genoa segnando la rete del momentaneo vantaggio, poi pareggiato rossoblù grazie al gol di Milito. Ecco, di seguito, il tabulino del match: MILAN (4-3-2-1): Abbiati; Zambrotta, Maldini, Favalli, Jankulovski; Beckham (26' st Flamini), Pirlo, Ambrosini; Seedorf (34' st Senderos), Kakà; Pato (30'st Ronaldinho).

