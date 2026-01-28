28 01 – Ddl stupri sparisce il consenso – Niscemi sta affondando – I cantanti di Sanremo per Gaza

A Roma, al Senato, è passato il nuovo disegno di legge sulla violenza contro le donne. La proposta, firmata dalla senatrice Bongiorno, introduce il reato di “dissenso” e prevede pene più severe, fino a 13 anni di carcere. La misura mira a colpire più duramente chi commette violenza senza consenso e segna una svolta nel modo di affrontare il tema. Intanto, in Sicilia, Niscemi si trova in una situazione difficile, mentre a Sanremo si sono esibiti alcuni artisti a sostegno di Gaza.

Ddl Violenza donne: al Senato passa il testo della Bongiorno sul “dissenso” e con pene più alte fino a 13 anni. L’opposizione vota contro: “Smentita Meloni”. Niscemi sta affondando per il maltempo, questo il verdetto shock della protezione civile, pronti i primi aiuti. Da Leo Gassmann a Ermal Meta, tanti Big della prossima edizione di Sanremo hanno già preso posizione su Gaza. Un possibile caso dopo il “no” di Levante agli Eurovision nel caso trionfasse all’Ariston. Questo articolo 2801 – Ddl stupri, sparisce il consenso – Niscemi sta affondando – I cantanti di Sanremo per Gaza proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 28/01 – Ddl stupri, sparisce il consenso – Niscemi sta affondando – I cantanti di Sanremo per Gaza Approfondimenti su Ddl stupri Consentimento Ddl stupri, Bongiorno cambia il testo: sparisce la parola «consenso» Il ddl sulle violenze sessuali è stato modificato dalla presidente della Commissione Giustizia, Bongiorno, che ha eliminato la parola «consenso» dal testo. 23/01 – Ddl stupri, Bongiorno cambia il testo: via “consenso” – A Davos nasce il Board of Peace – Oscar, record di candidature per Sinners Il ddl sulla violenza contro le donne, presentato da Giulia Bongiorno, è stato modificato con l’eliminazione del concetto di “consenso” e l’introduzione del principio del “dissenso”. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Ddl stupri Consentimento Argomenti discussi: Ddl stupri, Bongiorno presenta una riformulazione del testo: ecco cosa cambia; Ddl stupri, la proposta Bongiorno è testo base; Blog | Ddl Stupri: la riscrittura di Giulia Bongiorno cancella il consenso e penalizza le donne; Ddl stupri, Bongiorno cambia il testo: via consenso, sanzioni ridotte. Opposizioni: una forzatura. Ddl stupri passa col testo di Giulia Bongiorno senza consenso, ira delle femministe per la legge stravoltaDdl stupri senza consenso: il testo Bongiorno passa al Senato. Proteste femministe, scontri politici e mobilitazione contro la legge ... virgilio.it Ddl stupri, ok al nuovo testo di Giulia Bongiorno. Pene più alte per la violenza sessuale, è polemica: «Così cade il patto Meloni-Schlein»Il testo base su cui ora iniziano i lavori della commissione Giustizia al Senato prevede pene più severe in caso di violenza sessuale. Via il concetto di «consenso libero e attuale», cambiato con quel ... open.online L’accordo Ue-India. Il nuovo ddl stupri. La Francia e i social under 15 x.com Ddl stupri, sì al nuovo testo di Bongiorno: sparisce il "consenso", pene fino a 13 anni per la violenza sessuale - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.