In questo articolo si analizza la partita tra Zverev e Tien ai Australian Open 2026, con particolare attenzione alle decisioni sul tetto chiuso e al possibile impatto sul risultato. Verranno valutati gli aspetti tecnici e le implicazioni di questa scelta, in un contesto di grande attenzione e interesse. L’obiettivo è offrire un’analisi obiettiva e dettagliata di un evento che ha suscitato diverse riflessioni tra appassionati e addetti ai lavori.

E se il caso Sinner-Spizzirri avesse lasciato un segno più profondo di quanto si voglia ammettere? È una domanda che aleggia inevitabilmente sulla Rod Laver Arena, osservando come si è deciso di gestire il quarto di finale tra Alexander Zverev e Learner Tien agli Australian Open 2026. Il tedesco ha staccato il pass per la semifinale dopo oltre tre ore di tennis ad alta intensità, imponendosi in quattro set su un Tien combattivo e mai domo. Un match di grande dispendio fisico, giocato però interamente con il tetto chiuso. Ufficialmente, la motivazione è chiara: l’Extreme Heat Protocol è scattato con l’ Heat Stress Scale arrivata al livello 5, la soglia massima di allerta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Zverev-Tien si è giocata da subito con il tetto chiuso: quello di Sinner è stato un caso di scuola?

Jannik Sinner supera un difficile impegno contro Spizzirri agli Australian Open 2026, conquistando la qualificazione agli ottavi di finale.

