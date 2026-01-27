Il Comune di Arcola ha confermato di aver preso in carico le segnalazioni relative a Zouhair Atif, rispondendo alle comunicazioni inviate dalla Questura della Spezia. L’amministrazione ha assicurato l’attenzione necessaria senza omissioni, garantendo un’adeguata gestione delle pratiche segnalate. Questa comunicazione sottolinea l’impegno dell’ente nel seguire correttamente le questioni di competenza, senza lasciare alcuna lacuna nell’iter amministrativo.

"Nessuna omissione" da parte del Comune di Arcola rispetto alle segnalazioni via email arrivate dalla Questura della Spezia circa Zouhair Atif. Lo sostengono il sindaco Monica Paganini e l'assessore ai servizi sociali, Sara Luciani, sottolineano anche come non sia in corso "alcuna procedura di assegnazione di alloggi popolari da parte del Comune", in merito alle voci di una possibile assegnazione di un alloggio alla famiglia dell'omicida. In merito alle segnalazioni arrivate dalla Questura nel dicembre 2024, sindaco e assessore sono categoriche. "Il 23 dicembre la Questura scrive alla Polizia locale riguardo la verifica della presenza del ragazzo, allora minorenne, da solo presso l'abitazione.

"Zouhair, nessuna mancata presa in carico"

