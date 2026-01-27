Zola riflette sul suo legame con Napoli e Chelsea, due squadre che hanno segnato la sua carriera e la sua vita. Tra ricordi e emozioni, l’ex calciatore rivela come queste esperienze abbiano lasciato un’impronta profonda nel suo cuore, creando un legame speciale con entrambe. Un racconto di passione e ricordi che attraversano il tempo e le città.

"> C’era una volta il San Paolo, Napoli e Marazola. Poi vennero Parma, Londra e la Magic Box. In mezzo, una carriera che ha unito due mondi e due popoli. Napoli-Chelsea, oggi, è soprattutto Gianfranco Zola. Lo racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, in un viaggio tra memoria, calcio e identità. Zola è stato l’erede di Diego a Napoli e l’antesignano degli italiani in Premier. Sette stagioni al Chelsea, 80 gol, 312 presenze, la consacrazione definitiva fino all’onorificenza di Sir. Ma Napoli resta l’iniziazione, Londra il coronamento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Zola tra Napoli e Chelsea: «Con due sciarpe sul divano. È una notte che sento mia»

