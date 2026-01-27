Zieli?ski si riprende l’Inter | minutaggi e centralità ritrovata

Zieli?ski si sta affermando come elemento chiave nell’Inter, grazie a un ritorno alla centralità e a un minutaggio che supera già quello della scorsa stagione. La sua presenza in campo testimonia il rinnovato ruolo di rilievo all’interno della squadra, segnando una stagione di riscatto e stabilità per il centrocampista polacco.

È la stagione della rivincita di Piotr Zieli?ski. In campionato, il centrocampista polacco ha quasi già superato il minutaggio totale che gli era stato concesso nella scorsa Serie A, segnale chiaro di un ruolo tornato centrale nell’Inter. Il primo anno in nerazzurro era stato complicato, lontano dagli standard mostrati a Napoli. In estate si era parlato concretamente di addio: proposte dall’Arabia Saudita e sirene dalla Premier League, con West Ham United e Leeds United in prima fila. Zieli?ski ha scelto diversamente. Ha detto no e si è preso l’Inter. Con Cristian Chivu in panchina lo scenario è cambiato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

