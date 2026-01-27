Zeudi Di Palma alle fan gelose della sua vita privata | Basta il GF è finito Siete fanatiche!

Zeudi Di Palma si sfoga contro le fan troppo invadenti. L’ex Miss Italia napoletana ha urlato basta alle continue domande sulla sua vita privata e sui suoi affetti, dichiarando che il Grande Fratello è finito e le fanatiche devono lasciarla in pace. La sua voce si è alzata dopo settimane di pressioni e curiosità che, a suo dire, sono diventate troppo invadenti.

Alla fine anche Zeudi Di Palma ha perso la pazienza. L’ex Miss Italia napoletana, poche ore fa, si è scagliata contro quelle fan diventate ossessive al punto da mostrarsi gelose della sua vita privata e dei suoi affetti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Zeudi Di Palma, partendo da Londra, si prepara a intraprendere un viaggio intorno al mondo.

