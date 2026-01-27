Zanetti post Verona Udinese | Siamo ridotti all’osso dovevamo fare di più Nessun confronto con la società ma…
L’allenatore dell’Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha commentato la sconfitta contro l’Udinese, sottolineando le difficoltà della squadra e la necessità di migliorare. Dopo il risultato di 1-3, ha analizzato la partita, evidenziando le carenze e l’impegno richiesto per affrontare le prossime sfide nel campionato.
Dopo la partita tra Juventus e Benfica nella settima giornata di Champions League 202526, José Mourinho ha commentato l'incontro in conferenza stampa.
L’allenatore dell’Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata stasera in campionato contro l’UdineseL’allenatore dell’Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata stasera in campionato contro l’Udinese Intervenuto nel corso del postpartita di Hellas Verona Udinese, ... calcionews24.com
Verona-Udinese 1-3: Davis domina, magia di Zanoli e ora Zanetti rischiaLa formazione gialloblù perde il derby del Triveneto e continua scivolare verso la Serie B: non basta un gol di Orban ... corrieredellosport.it
Tris dell'Udinese al Verona L'Hellas resta ultima in classifica, i bianconeri salgono al 10° posto
