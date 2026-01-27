Zanetti post Verona Udinese | Siamo ridotti all’osso dovevamo fare di più Nessun confronto con la società ma…

L’allenatore dell’Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha commentato la sconfitta contro l’Udinese, sottolineando le difficoltà della squadra e la necessità di migliorare. Dopo il risultato di 1-3, ha analizzato la partita, evidenziando le carenze e l’impegno richiesto per affrontare le prossime sfide nel campionato.

