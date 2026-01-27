Zanetti post Verona Udinese | Siamo ridotti all’osso dovevamo fare di più Nessun confronto con la società ma…

Da calcionews24.com 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore dell’Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha commentato la sconfitta contro l’Udinese, sottolineando le difficoltà della squadra e la necessità di migliorare. Dopo il risultato di 1-3, ha analizzato la partita, evidenziando le carenze e l’impegno richiesto per affrontare le prossime sfide nel campionato.

Calciomercato Napoli, nuova idea per la fascia: tentativo in corso per Alisson Santos dello Sporting! I dettagli Noslin via dalla Lazio? Ci prova il Monaco: si cerca l’intesa su quella formula! Dragusin, occasione di fine mercato: sfida a 3 tutta italiana per averlo! Ma c’è la fila: Tottenham avvisato Lichtsteiner, nuova avventura da allenatore: l’ex Juve guiderà la prima squadra del Basilea! L’annuncio Mercato Atalanta, Ederson e Lookman blindati ma Samardzic può partire subito! Ecco chi lo vuole in Serie A: la rivelazione di Moretto Zanetti post Verona Udinese: «Siamo ridotti all’osso, dovevamo fare di più. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

zanetti post verona udinese siamo ridotti all8217osso dovevamo fare di pi249 nessun confronto con la societ224 ma8230

© Calcionews24.com - Zanetti post Verona Udinese: «Siamo ridotti all’osso, dovevamo fare di più. Nessun confronto con la società ma…»

Approfondimenti su Zanetti Udinese

Conferenza stampa Mourinho post Juve Benfica: «Abbiamo fatto una grande partita ma dovevamo fare gol. Esco da qui con grande orgoglio. Juventus? I più forti al mondo sono così»

Dopo la partita tra Juventus e Benfica nella settima giornata di Champions League 202526, José Mourinho ha commentato l'incontro in conferenza stampa.

Juric: “Non sono preoccupato, ma i fischi sono giusti. Nessun confronto con la società”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Zanetti Udinese

Argomenti discussi: POST-GARA | Zanetti: Recuperato lo spirito e l'unità di squadra; Tutto il calcio in Diretta; Verona-Udinese, i convocati di Zanetti: Mosquera out; Probabili formazioni Verona-Udinese: le scelte di Zanetti e Runjaic.

zanetti post verona udineseL’allenatore dell’Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata stasera in campionato contro l’UdineseL’allenatore dell’Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata stasera in campionato contro l’Udinese Intervenuto nel corso del postpartita di Hellas Verona Udinese, ... calcionews24.com

zanetti post verona udineseVerona-Udinese 1-3: Davis domina, magia di Zanoli e ora Zanetti rischiaLa formazione gialloblù perde il derby del Triveneto e continua scivolare verso la Serie B: non basta un gol di Orban ... corrieredellosport.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.