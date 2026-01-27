WWE | Street Fight per il Women’s World Championship fissato per il prossimo Raw

La prossima settimana a Raw, il Women’s World Championship sarà in palio in uno Street Fight tra Stephanie Vaquer e Raquel Rodriguez. L'incontro, ufficializzato dal General Manager Adam Pearce, si terrà a Philadelphia e rappresenta un momento importante per il brand. Questa sfida promette di offrire un combattimento intenso e coinvolgente, nel rispetto delle regole del genere.

Il Women's World Championship sarà in palio la prossima settimana a Raw in uno Street Fight. Stephanie Vaquer difenderà il titolo contro Raquel Rodriguez in un Philadelphia Street Fight, match ufficializzato dal General Manager Adam Pearce durante la puntata di questa settimana. La rissa nel backstage dopo il six-woman tag. Durante Raw, Stephanie Vaquer, Rhea Ripley e Iyo Sky hanno affrontato il Judgment Day in un six-woman tag team match. Dopo l'incontro, Vaquer e Rodriguez sono venute alle mani nel backstage. Più tardi nella serata, la campionessa si è presentata da Adam Pearce chiedendo esplicitamente un match contro la sua rivale.

