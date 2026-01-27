WWE | Otis e Akira Tozawa sono i nuovi #1 contender per i titoli di coppia

In questa puntata di Raw, Otis e Akira Tozawa hanno conquistato il titolo di contendenti numero uno, sconfiggendo il New Day, i Los Americanos e gli American Made in un Fatal Four Way. Questa vittoria li proietta verso i prossimi incontri per i World Tag Team Championship, confermando la loro crescita nel panorama WWE.

Otis e Akira Tozawa sono i nuovi contendenti numero uno ai World Tag Team Championship. Il duo ha conquistato l’opportunità titolata sconfiggendo il New Day, i Los Americanos e gli American Made in un Fatal Four Way durante la puntata di Raw di questa settimana. Jey Uso a bordo ring, Jimmy assente. Jey Uso ha osservato il match da bordo ring, mentre il fratello Jimmy non era presente allo show. Secondo quanto riferito da Michael Cole, Jimmy era assente per motivi personali. Gli Usos hanno conquistato i World Tag Team Championship per la nona volta il mese scorso. Un match caotico con interferenze decisive. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Gli MFT, guidati da Solo Sikoa, sono diventati i nuovi campioni di coppia in WWE, dopo aver superato i Wyatt Sicks, la stable guidata da Uncle Howdy.

