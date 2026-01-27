La serata di Raw ha visto AJ Styles protagonista, pronto a disputare un match titolato contro CM Punk. La sua vittoria nel precedente incontro lo posiziona come favorito, ma l’intervento di Finn Balor potrebbe cambiare le carte in tavola. Un evento che potrebbe avere ripercussioni significative sulla sua carriera e sulle dinamiche dello show.

Questa notte Raw si è aperto con la presenza del Phenomenal AJ Styles. Uscito vittorioso dal match contro Shinsuke Nakamura a Saturday Night’s Main Event, Styles si prepara a quello che potrebbe essere l’ultimo match della sua carriera. Al PLE Royal Rumble Styles affronterà infatti Gunther e in caso di sconfitta dovrà ritirarsi dal wrestling. Un ritiro che, come ha detto nel suo promo a Raw, Styles ha programmato per questo 2026, ma il suo voleva essere un anno intero alla John Cena e invece adesso rischia di finire davvero tutto ad un solo mese dall’inizio dell’anno. Una prima volta. Nel suo promo Styles ha detto di voler vincere per un’ultima volta il titolo mondiale proprio come fatto da Cena, parole che deve aver ascoltato CM Punk che poco dopo è uscito sullo stage per raggiungere il Phenomenal One. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: AJ Styles a Raw ottiene un match titolato da CM Punk, ma Finn Balor rovina tutto

Approfondimenti su AJ Styles

Durante l'ultima puntata di Raw da Düsseldorf, CM Punk ha rivolto un messaggio ai fan tedeschi.

Durante l'ultima puntata di Raw a Belfast, CM Punk ha mantenuto il titolo mondiale dei pesi massimi sconfiggendo Finn Balor nel match principale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su AJ Styles

Argomenti discussi: Gunther sfida AJ Styles a mettere in gioco la carriera al WWE Royal Rumble; WWE: AJ Styles ha scelto personalmente la Royal Rumble per il suo ritiro; AJ Styles si ritirerà alla Royal Rumble? L’indizio Shinsuke Nakamura; La WWE prepara un grande finale per AJ Styles e Gunther.

WWE: AJ Styles ha scelto personalmente la Royal Rumble per il suo ritiroIl fenomenale wrestler della WWE aveva già pianificato l'addio ben prima che si parlasse di WrestleMania 42, come confermato anche da una storia Instagram poi cancellata di Shinsuke Nakamura La rivela ... zonawrestling.net

WWE: Instagram tradisce AJ Styles, il match con GUNTHER potrebbe essere l’ultimoAJ Styles aveva già fatto pace con l’idea del ritiro mesi fa, almeno stando a quanto rivelato da Shinsuke Nakamura in una Instagram Story poi cancellata, che sta facendo impazzire il web. Styles affro ... zonawrestling.net

#wrestling #Finnbalor Finn Balor rompe il silenzio dopo il presunto cambio di ruolo a WWE RAW: Finn Balor si apre dopo un importante punto di svolta a RAW Finn Balor ha finalmente rotto il silenzio dopo quello che molti fan ritengono un vero e proprio punto - facebook.com facebook

VIDEO: Finn Balor emoziona Belfast dopo Raw "La notte più memorabile della mia carriera" x.com