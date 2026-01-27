WatchOS 26.21 | ricerca di precisione AirTag 2 arriva finalmente su Apple Watch

L’aggiornamento WatchOS 26.2.1 è arrivato, portando finalmente la ricerca di precisione di AirTag anche su Apple Watch. I possessori di smartwatch della Apple possono ora localizzare i loro oggetti con maggiore facilità, senza dover usare sempre l’iPhone. L’aggiornamento è disponibile da subito e promette miglioramenti concreti nella ricerca di oggetti smarriti.

L’aggiornamento che tutti i possessori di smartwatch della Mela stavano aspettando è finalmente realtà: WatchOS 26.2.1 è stato rilasciato oggi da Apple, portando con sé una funzionalità che promette di cambiare radicalmente il modo in cui interagiamo con i nostri oggetti smarriti. Fino a ieri, la ricerca di un mazzo di chiavi o di un portafoglio nascosto tra i cuscini del divano era un’esperienza prettamente uditiva, spesso frustrante. Oggi, grazie a questo update, la tecnologia di Precision Finding (Ricerca di Precisione) sbarca ufficialmente al nostro polso, rendendo compatibili gli Apple Watch di ultima generazione con i nuovi tracker AirTag di seconda generazione. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - WatchOS 26.2.1: ricerca di precisione AirTag 2 arriva finalmente su Apple Watch

Approfondimenti su AirTag Apple Watch

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su AirTag Apple Watch

Argomenti discussi: Apple ha rilasciato iOS, iPadOS e watchOS 26.2.1: arriva il supporto ad AirTag 2; Disponibili aggiornamenti a watchOS 26.2.1 e iOS 26.2.1 con supporto ad AirTag 2; Apple presenta il nuovo AirTag, ancora più semplice da trovare e con un raggio d’azione più ampio; Apple rilascia watchOS 26.2.1, aggiungendo il supporto per la ricerca di precisione per AirTag 2.

Disponibili aggiornamenti a watchOS 26.2.1 e iOS 26.2.1 con supporto ad AirTag 2Apple ha rilasciato gli aggiornamenti a iOS 26.2.1 e i PadOS 26.2.1 e watchOS 26.2.1, update minori che arrivano a un mese dagli aggiornamenti a iOS 26.2, iPadOS 26.2, watchOS 26.2.1. Gli update di ... macitynet.it

Apple rilascia iOS 26.2.1 con supporto al nuovo AirTag 2 e le beta 3 di iOS 26.3A distanza di poche ore dal lancio degli AirTag 2, Apple ha rilasciato iOS, iPadOS e watchOS 26.2.1, aggiornamenti che integrano il supporto alle n uove funzioni offerte della seconda generazione del ... hdblog.it

Apple Watch estende le notifiche per l'ipertensione in 7 nuovi paesi, tra cui Brasile e Corea del Sud. Il sistema rileva i segnali di pressione alta tramite algoritmi e sensori. applewatch salute tech x.com

Nuova promo su Apple Watch: tuo a 18€mese per 30 mesi. TIM One Number il servizio per lasciare lo smartphone a casa è incluso per 3 mesi! Vieni da: TIM | ANZELMO Via G.B. Fardella, 74 - Trapani #LaForzaDelleConnessioni - facebook.com facebook