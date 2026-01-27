Vuelle per Felder l’avventura è finita Il lungo stop spinge la società sul mercato

La conclusione dell’esperienza di Felder a Pesaro deriva da un infortunio che ha interrotto la sua stagione. La società Vuelle si trova ora a dover negoziare un accordo con il giocatore e trovare un sostituto per continuare il campionato. La situazione evidenzia le sfide legate agli infortuni e alle decisioni di mercato in ambito sportivo.

L’avventura di Felder a Pesaro è finita. La prognosi di 50 giorni dopo il terzo infortunio stagionale dell’americano – lesione al muscolo adduttore lungo destro – costringe la società a sedersi al tavolo con il giocatore per transare il suo contratto e cercare un sostituto. Impensabile aspettarlo, conoscendo ormai la sua fragilità, con il campionato che entra nella fase cruciale: un febbraio con tre trasferte su quattro partite, le Final Four di Coppa Italia a marzo, col rischio di sfinire i veterani, Bucarelli in primis, che dovranno essere lucidi quando ci si giocherà la promozione. Lo staff tecnico è già al lavoro per individuare il profilo del nuovo straniero, che potrebbe anche essere un comunitario per eliminare le lungaggini che richiede l’ottenimento del visto: quindi un europeo, visto che le cose sono andate così bene con Miniotas, o magari un americano passaportato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, per Felder l’avventura è finita. Il lungo stop spinge la società sul mercato Approfondimenti su Felder Pesaro La Vuelle guarda a Ruvo. E spunta il caso Felder La Vuelle si interessa a Ruvo di Puglia, dopo la recente vittoria sul campo di Pistoia. Inter, lungo stop per Dumfries: i possibili sostituti sul mercato Denzel Dumfries dell'Inter si è sottoposto a un intervento chirurgico a causa di un infortunio alla caviglia, risultando più grave del previsto. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Felder Pesaro Argomenti discussi: Vuelle, che botta: Felder fuori per 50 giorni (dopo l'infortunio contro Roseto); Felder, la scommessa persa di Pesaro: 50 giorni di stop per l'americano che ha regalato delusioni; La Victoria Libertas Pesaro perde per infortunio Kay Felder: l’annuncio della società; Vuelle, ora arrivano le battaglie d’inverno. Vuelle, per Felder l’avventura è finita. Il lungo stop spinge la società sul mercatoLesione al muscolo adduttore: il play starà fuori 50 giorni. Si lavora per transare il contratto. Caccia al sostituto nel ruolo ... ilrestodelcarlino.it Vuelle, Felder out due mesi: gli esami hanno evidenziato una lesione al muscolo adduttore lungo destro dell’americanoPESARO Brutte notizie in casa Vuelle per quanto riguarda l’infortunio occorso a Kay Felder. Ieri mattina il giocatore è stato sottoposto ... msn.com Vuelle capolista, che botta: Felder fuori per 50 giorni (dopo l'infortunio patito contro Roseto) Leggi qui - facebook.com facebook Vuelle, che botta: Felder fuori per 50 giorni (dopo l'infortunio contro Roseto) x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.