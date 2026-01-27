Von der Leyen in abiti tradizionali indiani con premier Modi a parata Repubblica a Nuova Dheli – Il video

La visita della Presidente europea Ursula von der Leyen a Nuova Delhi si inserisce in un contesto di importanti accordi commerciali. Accompagnata dal Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, ha partecipato a una parata della Festa della Repubblica indiana, indossando abiti tradizionali. L’evento segna anche l’avvio di un nuovo accordo di libero scambio tra l’India e Bruxelles, sottolineando il rafforzamento delle relazioni internazionali.

(Agenzia Vista) India, 27 gennaio 2026 La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in India, a Nuova Delhi, e il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, partecipano alla parata per la Festa della Repubblica indiana come ospiti d'onore, prima della sigla di un importante accordo di libero scambio con Bruxelles. Nelle immagini rilanciate dal Primo ministro indiano Narendra Modi sui social, si vede von der Leyen con un elegante abito tradizionale indiano in carrozza con la Presidente Droupadi Murmu e Costa. Durante la cerimonia c'è stata la sfilata delle bande militari e unità di cavalleria di cavalli e cammelli con il sorvolo di aerei da combattimento.🔗 Leggi su Open.online

L’Unione Europea e l’India hanno firmato un accordo di libero scambio, rafforzando la cooperazione commerciale e strategica tra le due entità.

