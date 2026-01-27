Volvo Studio Milano presenta il suo programma culturale 2026, intitolato “Orizzonti Sensoriali”. L’evento si conferma un punto di riferimento nel panorama culturale della città, offrendo un ricco calendario di iniziative pensate per coinvolgere il pubblico e stimolare i sensi. Questo nuovo ciclo di eventi si inserisce nel contesto della tradizionale conferenza stampa di inizio anno, sottolineando l’impegno di Volvo verso la cultura e l’innovazione a Milano.

Volvo Studio Milano si conferma ancora una volta come uno dei punti di riferimento del panorama culturale del Capoluogo meneghino, svelando un palinsesto di eventi ricco e coinvolgente per l’anno 2026, in occasione dell’ormai tradizionale conferenza stampa di inizio anno. Orizzonti Sensoriali. il programma culturale 2026 della Casa svedese dedicato alla città di Milano sfoggia come filo conduttore quello degli Orizzonti Sensoriali, che prende lo spunto dall’osservazione di come la tecnologia più avanzata e la sua applicazione influiscono nella nostra percezione della realtà che ci circonda. Volvo EX60 elettrica, connubbio tra tecnologia e powetrain e green. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Volvo Studio Milano, il nuovo programma culturale 2026 guarda agli “Orizzonti Sensoriali”

Il 2 febbraio, al Volvo Studio di Milano, si terrà il concerto

Volvo Studio Milano nel 2026 tra musica e cultura a tutto tondoVolvo Studio Milano ha annunciato il programma culturale 2026, ispirato al tema degli 'Orizzonti Sensoriali', che mette in dialogo tecnologia e ricerca artistica. (ANSA) ... ansa.it

In occasione della 76° edizione del Festival di Sanremo, nasce Volvo Studio a Sanremo! Un hub creativo sul mare, realizzato in collaborazione con Volvo Car Italia e in media partnership con Radio Capital. Uno spazio pensato per offrire uno sguardo alternati - facebook.com facebook