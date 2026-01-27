La possibile uscita di Rodri dal Manchester City segna un cambiamento importante per il club. L’infortunio ha influito sulla sua forma, rendendo difficile il ritorno al livello precedente. In questo contesto, le decisioni sulla sua futura permanenza sono complesse e richiedono valutazioni precise, tenendo conto anche delle esigenze tecniche e sportive del team.

Rodri non tornerà mai il giocatore che era prima dell’infortunio. Lo scrive Toni Cascarino nel suo editoriale per The Times. Prima del grave problema al ginocchio del settembre 2024 (rottura del legamento del crociato anteriore) Rodri era un centrocampista straordinario. È stato fondamentale nelle stagioni del Manchester City, ha vinto il Pallone d’Oro nel 2024 e ha solo 29 anni. “Mi piacerebbe dover fare marcia indietro e rivederlo al massimo del suo livello ma Rodri è in fase calante. La rottura del legamento crociato anteriore è tra gli infortuni più seri e, quando giocavo negli anni Ottanta e Novanta, spesso metteva fine a una carriera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Voltare pagina con Rodri al City sarebbe brutale, ma nel calcio non c'è spazio per i sentimenti (Times)

