Volo di ricognizione delle Frecce su Cortina

In occasione del volo di ricognizione delle Frecce Tricolori su Cortina, si svolgerà un'operazione a formazione ridotta della Pattuglia acrobatica nazionale. L'evento, avvenuto martedì 27 gennaio, ha visto la presenza di alcuni velivoli sorvolare la città, che nel frattempo ospita la fiaccola olimpica. Si tratta di un momento di normale attività militare, senza particolari ripercussioni sulla viabilità o sulla quotidianità locale.

L'attività è propedeutica al sorvolo che le Frecce Tricolori effettueranno in occasione di una delle giornate delle XXV Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. L'attività verrà svolta compatibilmente con le condizioni meteorologiche e nel pieno rispetto delle quote autorizzate, secondo le vigenti direttive, in coordinamento con le istituzioni territoriali e gli enti competenti, a garanzia della sicurezza e della perfetta riuscita dell’evento. Non deve avvicinarsi alla famiglia, mandò la moglie all'ospedale. Entra in casa: arrestato .🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su Frecce Tricolori

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Frecce Tricolori

Argomenti discussi: 'Conversazioni di storia locale' sul volo che dalla Capitanata portò alla scoperta di Auschwitz’; Caccia russo Tu-22M3 della base aerea di Olenya effettua volo di addestramento sul Mar Baltico; Ciclone Harry: la Sicilia in ginocchio. Il volo della Guardia Costiera sui territori devastati; Un drone a idrogeno invisibile: il Raybird debutta in guerra.

Polonia, due caccia delle forze armate hanno intercettato un aereo russo sopra il Mar BalticoI caccia polacchi hanno intercettato un aereo russo che stava effettuando un volo di ricognizione nello spazio aereo internazionale. L'apparecchio, con il transponder spento, non ha violato lo spazio ... it.euronews.com

In volo nel Pacifico: le strane missioni degli aerei spia UsaQuesta settimana almeno quattro aerei da intelligence statunitensi erano impegnati in missioni nei cieli del Pacifico occidentale ... msn.com

Trinacria Webtv. . VERIFICA DALL’ALTO DEI VIGILI DEL FUOCO: ELICOTTERO IN VOLO SUI DANNI DEL MALTEMPO NELLA PROVINCIA DI CATANIA CATANIA – Un’accurata ricognizione aerea è stata effettuata nella giornata odierna dai Vigili del Fuoco s - facebook.com facebook

Quanti danni e devastazione provocati dal ciclone Harry! Quante persone lasciate senza casa o senza esercizio commerciale. La Guardia Costiera vi é vicina anche con i voli di ricognizione e monitoraggio a supporto del Dipartimento Nazionale d x.com