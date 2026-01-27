Volley Milano strapazza la Stella Rossa e conquista i quarti di Challenge Cup Recine e Di Martino brillanti

Milano batte la Stella Rossa di Belgrado 3-0 e passa ai quarti di Challenge Cup. Recine e Di Martino si sono distinti sul campo dell’Allianz Cloud, portando la squadra italiana avanti in questa competizione europea. La vittoria è arrivata senza troppi problemi, con set chiusi in modo deciso. La squadra di casa festeggia la qualificazione e guarda già ai prossimi impegni in Europa.

Milano ha travolto la Stella Rossa di Belgrado con un perentorio 3-0 (25-16; 25-14; 25-18) di fronte al proprio pubblico dell'Allianz Cloud nel ritorno degli ottavi di finale della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione europea per importanza. I meneghini hanno replicato il risultato conseguito nell'andata disputata nella capitale serba, confermando una schiacciante superiorità tecnica e proseguendo così la propria avventura continentale. I ragazzi di coach Roberto Piazza, reduci dal colpaccio firmato in Superlega contro Civitanova, hanno messo il turbo nelle battute iniziali dei tre set e hanno chiuso i conti in appena 68 minuti di gioco.

