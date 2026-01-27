Viviano difende Sommer | Errore colpa del mediano Martinez? Sappiamo cos’è successo Poi spiazza tutti sul rigore di Zielinski

Viviano, ex portiere e opinionista, commenta l’andamento di Inter-Pisa, difendendo Sommer dalle critiche e condividendo alcune riflessioni sulle dinamiche di gioco e sui momenti chiave della partita. Le sue parole offrono uno sguardo approfondito sulla prestazione della squadra e sugli episodi più discussi, contribuendo a un’analisi equilibrata e oggettiva dell’incontro.

Inter News 24 Viviano, ex portiere e noto opinionista, ha difeso Sommer dalle critiche e non solo: le sue dichiarazioni dopo Inter-Pisa. Anche Emiliano Viviano, dalle frequenze di Aura Sport nel programma «Cose Scomode», è intervenuto sul momento delicato di Yann Sommer, reduce dal clamoroso errore contro il Pisa che ha rischiato di compromettere la rimonta nerazzurra. Viviano difende Sommer: le dichiarazioni. L'ex portiere ha offerto una lettura tecnica e controcorrente della prestazione dello svizzero, non risparmiando critiche però alla direzione arbitrale per il rigore concesso alla squadra di Cristian Chivu.

