Vittime della Shoah Tarasconi | Drammatiche assonanze con il nostro tempo

In occasione dell’81° anniversario della liberazione di Auschwitz, Piacenza ha commemorato le vittime della Shoah nel Giardino della Memoria. L’evento ha ricordato le drammatiche vicende storiche e le assonanze con il nostro tempo, promuovendo una riflessione sulla memoria e sull’importanza di non dimenticare. La cerimonia si è svolta al civico 6 di Stradone Farnese, nel rispetto di un patrimonio di memoria collettiva.

Nell’81° anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, Piacenza ha reso omaggio alle vittime dello sterminio nazista nella cornice del Giardino della Memoria lungo lo Stradone Farnese Martedì 27 gennaio, nell’81° anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, Piacenza ha reso omaggio alle vittime della Shoah nella cornice del Giardino della Memoria, al civico 6 di Stradone Farnese. Nel corso della cerimonia, alla presenza anche di alcune classi di studenti oltreché dei rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni d'arma, hanno preso la parola il sindaco Katia Tarasconi, la presidente della Provincia Monica Patelli e il prefetto Patrizia Palmisani.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, un’occasione per ricordare le vittime della Shoah e delle persecuzioni razziali, politiche e religiose.

Il 27 gennaio, a Padova, si tengono cerimonie pubbliche e installazioni per ricordare le vittime dell’Olocausto, tra cui Leopold Götz.

Argomenti discussi: Giorno della Memoria, gli eventi a Piacenza In una società civile non trovano posto stragi di innocenti; Giorno della Memoria, tra pietre d'inciampo, spettacoli e orazioni ufficiali; Giorno della Memoria, Piacenza rende il suo tributo alle vittime della Shoah.

