La consigliera regionale Micaela Vitri (Pd) ha presentato una mozione per affrontare l’emergenza dei lupi nelle Marche. La richiesta si concentra su interventi regolamentati e rispettosi dell’ecosistema, evitando misure drastiche come l’abbattimento. L’obiettivo è trovare soluzioni equilibrate per tutelare sia la fauna che le attività umane nelle aree interessate.

"Ho presentato una mozione il 22 gennaio chiedendo interventi per l’emergenza lupi nelle Marche". Lo dice la consigliera regionale Micaela Vitri (Pd). Quanto i punti centrali dell’atto. "Avviare un piano di gestione e monitoraggio del lupo, aggiornato e basato su dati reali, che tenga conto dell’aumento degli avvistamenti anche vicino ai centri abitati; rafforzare misure di prevenzione e protezione del bestiame, sostenendo l’adozione di strumenti efficaci di dissuasione; adeguare la normativa regionale estendendo i risarcimenti per ogni danno o incidente provocato dai lupi, rendendoli rapidi e adeguati; coinvolgere amministratori locali, associazioni di categoria, esperti e associazioni ambientaliste per affrontare il problema in modo condiviso e responsabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vitri: "Servono regole serie, ma no all'abbattimento"

