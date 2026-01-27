Viterbo ricorda i cittadini ebrei deportati nel 1944 | La Shoah è stata il male assoluto dell' uomo | VIDEO e FOTO

27 gen 2026

Viterbo celebra la memoria degli ebrei deportati nel 1944, utilizzando le pietre d’inciampo di via della Verità per ricordare un capitolo tragico della storia. Questo gesto intende mantenere vivo il ricordo e promuovere la riflessione sull’importanza di combattere ogni forma di antisemitismo e discriminazione. La commemorazione si inserisce in un percorso di consapevolezza e rispetto verso le vittime della Shoah.

Le pietre d'inciampo di via della Verità come luogo perfetto per ricordare il momento più cupo della storia umana. In occasione della Giornata della memoria, Viterbo si è stretta attorno a quelle tre piccole targhe d'ottone che, dall'8 gennaio 2015, ricordano il destino di Emanuele Vittorio.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

Meloni ricorda la Shoah nel Giorno della Memoria: l’impegno del governo contro l’antisemitismo e il ruolo educativo delle scuole italiane

In occasione dell’81° anniversario della liberazione di Auschwitz, il governo italiano rinnova il suo impegno contro l’antisemitismo.

