Viscardi venerdì protagonista al teatro Concordia

Il giovane artista napoletano Viscardi, noto per la sua partecipazione a X-Factor, sarà protagonista di un concerto venerdì 30 gennaio alle ore 21 al Teatro Concordia di San Benedetto. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica dal vivo e per chi desidera scoprire nuove voci emergenti.

Il giovane artista partenopeo Viscardi, rivelazione di X-Factor, venerdì 30 gennaio alle 21 arriva al Teatro Concordia di San Benedetto. Il concerto, tappa del Club Tour in full band che da gennaio toccherà dodici città è proposto, fuori abbonamento in cartellone, dalla collaborazione fra Comune e Amat, con il contributo di Mic e Regione Marche e il sostegno di BIim Vincenzo Viscardi, in arte Viscardi, classe 2000, è nato a Vico Equense, fra le province di Salerno e Napoli, ed è cresciuto tra danza, musical e canto parrocchiale che plasmano la sua presenza scenica magnetica e il suo inquieto spirito musicale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

