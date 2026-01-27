Virtus Certaldo cade sul campo di San Vincenzo Domani occasione di riscatto contro Cus Firenze

La partita tra Virtus Certaldo e Basket San Vincenzo si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa. La squadra di Certaldo avrà l’opportunità di riscattarsi domani contro Cus Firenze, in una sfida importante per il campionato. La vittoria o la sconfitta influenzeranno il cammino delle rispettive squadre e il loro posizionamento in classifica.

BASKET SAN VINCENZO 77 VIRtuS CERTALDO 66 BASKET SAN VINCENZO: Bongini 10, Tudorache n.e., Gozzoli 9, Bazzano 9, Belmonte n.e., Giovani 9, Bertini 6, Pistillo 14, Prunotto 4, Salvadori 16. All.: Baroni. VIRTUS CERTALDO: Ricci 18, Rettori 12, Maltomini 11, Ceccarelli 8, Gualtieri 6, Silveira 4, Mencherini 3, Cucini 2, Guainai 2, Ceccatelli, Rosi, Viviani n.e. All.: Crocetti. Arbitri: Zini di Pistoia e Liverani di Livorno. Parziali: 23-13; 38-24; 61-40. SAN VINCENZO – Niente da fare per la Virtus Certaldo sul campo del San Vincenzo, che si impone 77-66. Approccio alla gara da rivedere per i bianconeri valdelsani che sono costretti fin da subito a rincorrere (23-13 al 10’). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

