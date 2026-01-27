Il disegno di legge Bongiorno sulla violenza sessuale è stato approvato a maggioranza dalla commissione Giustizia del Senato. Questa normativa riguarda aspetti fondamentali per la tutela delle vittime e l’efficacia delle pene. L’iter parlamentare prosegue, con l’obiettivo di rafforzare le misure contro la violenza di genere e garantire un sistema più giusto ed efficace.

AGI - Passa a maggioranza, in commissione Giustizia al Senato, il ddl Bongiorno sulla violenza sessuale. Dodici voti a favore e dieci contrari permettono alle forze che sostengono il governo di adottarlo come testo base. Ma sul provvedimento che ruota sul " dissenso " della vittima - e non sul suo mancato " consenso " - è di nuovo scontro. Le opposizioni infatti attaccano nel merito norme che, accusano, "fanno fare passi indietro sulla tutela delle donne vittime di violenza ", ma il nodo politico resta anche su un altro piano, dopo che alla Camera l'ok al ddl era arrivato all' unanimità: "è stato tradito il patto fra le due leader ", Giorgia Meloni e Elly Schlein, siglato a Montecitorio, è infatti il j'accuse delle opposizioni, che Giulia Bongiorno, presidente della Commissione e relatrice del testo, respinge al mittente. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Violenza sessuale: il ddl Bongiorno passa a maggioranza in commissione Giustizia

Giulia Bongiorno, presidente della commissione giustizia del Senato, ha presentato un nuovo testo del ddl contro la violenza sessuale.

La commissione Giustizia del Senato sta esaminando un disegno di legge sulla violenza sessuale, con una revisione proposta dalla relatrice Giulia Bongiorno.

Argomenti discussi: Il disegno di legge contro la violenza sessuale cambia di nuovo, sparisce il consenso e resta la delusione; Il testo della nuova proposta di testo unificato dei disegni di legge in tema di violenza sessuale: dal consenso libero e attuale alla volontà contraria; Ddl stupri, ecco il nuovo testo: dal consenso al dissenso, cambia il principio per definire una violenza sessuale; Ddl stupri, nel testo di Bongiorno salta il consenso e pene ridotte. Pd: Meloni aveva dato la sua parola, ora che dice?.

Ddl stupri, sì al nuovo testo di Bongiorno: sparisce il consenso, pene fino a 13 anni per la violenza sessualeLa commissione Giustizia di Palazzo Madama ha votato, con il solo consenso della maggioranza, la nuova riformulazione del ddl stupri ... tg.la7.it

Violenza sessuale: ddl Bongiorno con inasprimento delle sanzioni sarà il testo baseLa commissione Giustizia di Palazzo Madama ha votato, con il solo consenso della maggioranza, la nuova riformulazione del ddl stupri che aumenta le pene ... avvenire.it

Il testo base del disegno di legge sulla violenza sessuale è quello proposto da Giulia Bongiorno, relatrice del provvedimento e senatrice della Lega, nella nuova versione che aumenta le sanzioni. Così ha deciso la commissione Giustizia del Senato che ha - facebook.com facebook

