L’attività di gruppi antifascisti negli Stati Uniti ha portato a episodi di violenza contro agenti e civili. Per tutelare l’ordine pubblico, il governo ha deciso di renderli illegali. Questa misura mira a contrastare le azioni destabilizzanti e garantire sicurezza e stabilità nel paese.

Esistono gruppi antifascisti che stanno cercando in ogni modo di destabilizzare gli Usa. Ed è per questo che il governo americano ha deciso di metterli fuori legge. Come riporta Abc news, un agente dell’Ice è stato aggredito da un manifestante pro-immigrazione a Minneapolis, che gli ha staccato una parte del dito con un morso. Una notizia sconvolgente, che ha trovato l’attenzione dell’assistente segretario per la sicurezza nazionale Tricia McLaughlin. La funzionaria, che ha pubblicato le immagini raccapriccianti dell’attacco sui social, ha informato gli utenti che il poliziotto «perderà il dito» dopo quanto accaduto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Violenza antifascista su agenti e civili negli Usa: così i gruppi “antagonisti” fanno la guerra a Trump

Approfondimenti su Violenza Antifascista

Ultime notizie su Violenza Antifascista

#giornatadellamemoria LA #MEMORIA NON È UN RITO. È una responsabilità. È una scelta. È una linea di confine. Filcams Cgil Venezia è orgogliosamente #antifascista e contro ogni forma di #violenza. Lo diciamo oggi più che mai, mentre assistiamo ogn - facebook.com facebook