Viola il divieto di avvicinamento non lascia in pace l’ex moglie | intervento dei militari

Un soggetto noto ai carabinieri di Porotto ha violato il divieto di avvicinamento e non ha rispettato le norme di sicurezza. L’intervento dei militari ha evidenziato la necessità di un monitoraggio costante per garantire la tutela delle persone coinvolte. La vicenda sottolinea l’importanza di rispettare le misure di sicurezza per prevenire situazioni di rischio.

Divieto di avvicinamento violato da un soggetto noto ai carabinieri di Porotto. Non essendo nuovo, appunto, a comportamenti di questo genere i militari del territorio non hanno mai abbassato la guardia. Un 60enne residente in città, gravato da tempo dal divieto di avvicinamento alla ex moglie.

