A partire dal 1° marzo, i vigili urbani estendono i loro turni fino alle 2 di notte, mantenendo la vigilanza fino a giugno. Questa modifica mira a migliorare la sicurezza e il controllo nel territorio durante le ore serali. La nuova programmazione si inserisce nelle iniziative di potenziamento dei servizi di pubblica sicurezza previste per questo periodo.

Dal 1° marzo scatta il terzo turno serale per la polizia locale che si protrarrà fino al mese di giugno con vigilanza fino alle 2 di notte. Una scelta "che si rende necessaria per garantire una maggiore presenza sul territorio comunale del personale per lo svolgimento di servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale" è motivato nella determinazione del comandante Andrea D’Uva. In particolare saranno potenziati i servizi notturni, festivi e prefestivi per garantire alla cittadinanza un incremento dei servizi di vigilanza e un potenziamento delle attività operative, con particolare riferimento alla sicurezza urbana e stradale e al controllo del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vigili, da marzo servizi fino alle 2 di notte

