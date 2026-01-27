La Fiamma Olimpica ha attraversato Cortina d’Ampezzo, toccando le principali venue dei prossimi Giochi, il Tofane e il Cortina Sliding Centre. La sua presenza sottolinea l’importanza dell’evento e il legame con il territorio, preparando il contesto per le competizioni che si terranno a breve.

Ieri, 26 gennaio, la Fiamma Olimpica ha illuminato Cortina d’Ampezzo facendo tappa nelle due venue simbolo dei prossimi Giochi: il Tofane Alpine Skiing Centre e il Cortina Sliding Centre. Un momento carico di emozione che ha trasformato la Perla delle Dolomiti nel palcoscenico di un vero e proprio anticipo olimpico. Tra pochi giorni, proprio qui, si accenderanno i riflettori del mondo sulle stelle della neve e del ghiaccio. Il passaggio della Fiamma è stato il segnale che il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: Cortina è pronta a vivere la magia dei Giochi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Video – La Fiamma Olimpica alle tappe finali, tra Tofane e Sliding Centre

