Durante la Giornata della Memoria a Bologna, alcuni attivisti hanno partecipato con cartelli e bandiere alla posa delle corone di fiori, evidenziando l'importanza di ricordare eventi storici significativi attraverso momenti di commemorazione pubblica.

Alcune decine di attivisti si sono presentati con cartelli e bandiere alla posa delle corone di fiori. Sono intervenuti prima il sindaco Lepore e poi le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Video della tensione a Bologna: ProPal in piazza durante la Giornata della Memoria

La manifestazione in piazza Nettuno a Bologna durante il Giorno della Memoria ha visto la presenza di attivisti con bandiere della Palestina e cartelli di protesta.

Il Comune di Baronissi celebra il 27 gennaio 2026 la Giornata della Memoria con l’installazione dell’Albero della Memoria.

