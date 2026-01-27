Viaggi pagati con fondi della Ifil | richiesta di condanna per Piero De Luca

In questo testo si analizza la richiesta di condanna per Piero De Luca, coinvolto nel caso della società Ifil di Salerno, accusata di aver utilizzato indebitamente fondi della società. La vicenda, ancora in attesa di sentenza di secondo grado, evidenzia le implicazioni legali di un fallimento aziendale e di presunte distrazioni di fondi pubblici o aziendali.

Attesa per la sentenza di secondo grado per il caso della Ifil, società di consulenza immobiliare di Salerno finita in fallimento, al centro di un’inchiesta per presunte distrazioni di fondi. Secondo l’accusa, tra il 2009 e il 2011, oltre 14mila euro sarebbero stati sottratti alla società e.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Ifil Salerno

La vicenda della Ifil, società di consulenza immobiliare di Salerno, coinvolta in un procedimento per presunte distrazioni di fondi, si avvicina alla sentenza di secondo grado.

La procura di Salerno ha chiesto due anni di reclusione per Piero De Luca, deputato e segretario regionale del Partito Democratico in Campania.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ifil Salerno

Argomenti discussi: Fano, il giallo della sparizione di Antonella Ago: un’agenzia e tre imprese individuali. I viaggi saltati gestiti con due aziende; Legge di bilancio 2026 – principali novità fiscali (L. n. 199/2025); Dialisi Molise, unica regione dove i pazienti devono pagarsi i viaggi; Migliori Carte per Studenti Universitari: Costi, Vantaggi e Viaggi all’estero (2026).

Con i fondi Pnrr i viaggi all’estero non saranno pagati dalle famiglieIn tredici anni di storia il liceo linguistico Alpi, ultimo nato tra gli istituti superiori cittadini, si è guadagnato un’ottima reputazione, ma non la sede tutta per sé. Nacque senza e continua ad ... ilrestodelcarlino.it

Importi pagati per viaggi mai prenotati: l'intervista di TVRS a Leonardo Massi, responsabile Adiconsum dello sportello di Fano, sulla vicenda relativa ai viaggiatori truffati da un'agenzia viaggi della città - facebook.com facebook