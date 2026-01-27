Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-01-2026 ore 19 | 10

L'aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio fornisce informazioni sui tratti con traffico rallentato, code e condizioni meteo avverse previste. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni della strada e di pianificare gli spostamenti di conseguenza, considerando possibili ritardi e la presenza di precipitazioni intense e venti forti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare Dove Al momento ci sono code a tratti in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina e Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria più avanti tra Nomentana e La Rustica e tra Pisana e Aurelia in uscita dalla città rallentamenti sul tratto Urbano della A24 a partire da via Fiorentini fino al Raccordo sempre in direzione raccordo code sulla Roma Fiumicino altezza del viadotto della Magliana e sulla Flaminia qui a partire da Corso Francia in chiusura la carta meteo Della protezione civile per domani 28 gennaio dal primo mattino e per le successive 12 18 ore previste sul Lazio precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità previsti Inoltre venti da forti a burrasca con mareggiate lungo le coste esposte Si raccomanda quindi la massima prudenza alla guida da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Le informazioni sulla viabilità a Roma e nel Lazio aggiornate al 19 gennaio 2026 alle 19:10 indicano un aumento del traffico sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, con code tra Nomentana e Roma Teramo a causa di un incidente.

