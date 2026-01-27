In questa giornata, aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio indicano rallentamenti e chiusure su diverse arterie principali. Il traffico registra code e congestioni in alcuni tratti urbani e provinciali, con lavori in corso e incidenti che influenzano la circolazione. Sono segnalate anche chiusure temporanee dovute a frane e ribaltamenti. Si consiglia di consultare le fonti ufficiali prima di mettersi in viaggio.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove si procede a rilento in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina e Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria più avanti tra Nomentana e La Rustica in uscita dalla città rallentamenti sul tratto Urbano della A24 a partire da via Fiorentini fino al Raccordo sempre in direzione raccordo code sulla Roma Fiumicino altezza del viadotto della Magliana e sulla Flaminia qui a partire da Corso Francia in chiusura aggiornamenti sui cantieri attivi in provincia di Latina riaperta la strada provinciale ausente tra km 18 il 19 nelle due direzioni chiusa in precedenza a seguito del ribaltamento di un mezzo pesante nel Frusinate resta chiusa invece la regionale Ausonia tra il bivio per Pontecorvo e km 13 In entrambe le direzioni qui per lavori di ripristino a seguito di frana il traffico veicolare e devi sul posto per operazioni di ripristino a seguito del ribaltamento di una cisterna chiusa anche la strada provinciale pascolare tra l'incrocio con strada della salvia e la rotonda del Ponte delle Tavole nel territorio di Palombara Sabina attenzione alla segnaletica sul posto da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-01-2026 ore 18:40

Approfondimenti su Astral Infomobilità

Ecco un’introduzione chiara e sobria, adatta a Google e di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio al 1 gennaio 2026 alle 18:40: si registrano due incidenti sulla direttrice Roma-Orvieto e sulla A24 Roma-Teramo, con conseguenti code e rallentamenti.

La viabilità sulla rete stradale di Roma e Lazio presenta code e rallentamenti, in particolare sul Grande Raccordo Anulare e sulla via Flaminia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Astral Infomobilità

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-01-2026 ore 07 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-01-2026 ore 18:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio invito All'attenzione per chi è in ... romadailynews.it

Maltempo nel Lazio: mezzi spazzaneve operativi in queste strade della RegioneLa neve che nelle ultime ore é caduta in vari rilievi montuosi della Regione Lazio sta creando condizioni complesse sulla viabilità, con ghiaccio e accumuli di neve che rendono alcune strade particola ... msn.com

#Roma #viabilità Cantiere viale della Venezia Giulia, ora la linea di bus 541 è deviata anche in direzione del capolinea "Fillia". Da viale della Venezia Giulia altezza viale della Serenissima, prosegue su viale della Serenissima, via Prenestina, via Collatina, no x.com

Sulla A1 Roma-Napoli lavori con chiusure di alcuni svincoli e modifiche alla viabilità. I dettagli su orari degli interventi, deviazioni e percorsi alternativi - facebook.com facebook