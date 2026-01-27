Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-01-2026 ore 12 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio si mantiene generalmente regolare, con alcune criticità limitate. Sul Grande Raccordo Anulare non si registrano problemi, mentre si segnalano code sulla via Tiburtina in direzione centro e un incidente sulla via Pontina. È importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nella circolazione.

Astral infomobilità nuovo aggiornamenti con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione normalizzata Sulle carreggiate del grande raccordo anulare nessuna criticità da segnalare come sulle consolari in uscita dalla città solo code sul tratto Urbano della Roma Teramo altezza Portonaccio in entrata verso il centro Infine un incidente crea sulla via Pontina all'altezza della via Laurentina in direzione del raccordo

L'analisi della viabilità a Roma e nel Lazio al 1 gennaio 2026 alle 12:25 evidenzia condizioni di circolazione senza criticità rilevanti, con traffico minimo sulla rete regionale.

La viabilità a Roma e nel Lazio presenta ancora alcune criticità, tra code e rallentamenti causati da incidenti e lavori in corso.

