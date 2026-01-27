Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-01-2026 ore 11 | 25

La viabilità nella zona di Roma e del Lazio si presenta attualmente regolare, con alcune code sulla via Pontina e sul tratto urbano della Roma Teramo. Non si registrano criticità sul Grande Raccordo Anulare e sulle principali consolari in uscita dalla città. L'aggiornamento è fornito da Astral infomobilità, servizio della Regione Lazio, che monitora costantemente la situazione del traffico.

Astral infomobilità nuovo aggiornamenti con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione normalizzata Sulle carreggiate del grande raccordo anulare nessuna criticità da segnalare come sulle consolari in uscita dalla città solo code sul tratto Urbano della Roma Teramo altezza Portonaccio in entrata verso il centro Infine un incidente crea sulla via Pontina all'altezza della via Laurentina in direzione del raccordo è tutto Grazie per l'attenzione da Marco ciluffo e la Sara più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationastral20260127filebe2d0376-817c-46a6-8c44-23bc3a80dd2aviabilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-01-2026 ore 11:25 Approfondimenti su Roma Regione Lazio Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 11:25 Ecco un'introduzione chiara e sobria dedicata alle informazioni sulla viabilità a Roma e nel Lazio, aggiornata al 1° gennaio 2026 alle ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-01-2026 ore 07:25 La viabilità a Roma e nel Lazio presenta ancora alcune criticità, tra code e rallentamenti causati da incidenti e lavori in corso. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Roma Regione Lazio Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-01-2026 ore 09:40Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio aggiornamento sulla Cassia bis è un incidente lunghi ... romadailynews.it Maltempo nel Lazio: mezzi spazzaneve operativi in queste strade della RegioneLa neve che nelle ultime ore é caduta in vari rilievi montuosi della Regione Lazio sta creando condizioni complesse sulla viabilità, con ghiaccio e accumuli di neve che rendono alcune strade particola ... msn.com #Roma #viabilità Cantiere viale della Venezia Giulia, ora la linea di bus 541 è deviata anche in direzione del capolinea "Fillia". Da viale della Venezia Giulia altezza viale della Serenissima, prosegue su viale della Serenissima, via Prenestina, via Collatina, no x.com Sulla A1 Roma-Napoli lavori con chiusure di alcuni svincoli e modifiche alla viabilità. I dettagli su orari degli interventi, deviazioni e percorsi alternativi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.