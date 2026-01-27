Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-01-2026 ore 10 | 25

La viabilità odierna nella regione Lazio mostra code e rallentamenti su diverse arterie, tra cui il Grande Raccordo Anulare e le principali strade cittadine. Si segnalano incolonnamenti e incidenti che influenzano la circolazione, insieme a lavori in corso e chiusure temporanee. È consigliabile pianificare percorsi alternativi e consultare aggiornamenti in tempo reale per evitare disagi durante gli spostamenti.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio aggiornamento sulla Cassia bis è un incidente Andrea lunghi incolonnamenti a partire dallo svincolo Formello per chi si dirige nella capitale traffico intenso Sulle carreggiate del grande raccordo anulare in esterna code tra Casilina Ardeatina all'altezza della Roma Fiumicino in interna si rallenta l'altezza della galleria Appia tra la Nomentana e lo svincolo con la Roma Teramo auto in fila poi sul tratto Urbano della Roma Teramo dal raccordo fino alla tangenziale in direzione del centro verso il centro incolonnamenti sulla via Flaminia Salaria da Villa Spada poi in entrata verso le code sulla Roma Fiumicino a partire dall' ANSA del Tevere ricordiamo che in provincia Attiva ancora le operazioni di ripristino per rimozione dei detriti sul piano viabile sulla regionale 630 Ausonia che rendono necessaria la chiusura del tratto siamo all'altezza dello svincolo per il Comune di Esperia mentre sulla provinciale 100 Senti a causa di un mezzo pesante in avaria strada chiusa al km 18 circa si consiglia percorsi alternativi è tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

