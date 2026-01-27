La viabilità nella regione Lazio presenta congestioni e incidenti, in particolare sulla Cassia bis e il Grande Raccordo Anulare. Si registrano code e rallentamenti in diverse tratte, con chiusure temporanee per lavori o rimozione di detriti. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di monitorare gli aggiornamenti sul traffico per evitare disagi durante gli spostamenti.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio aggiornamento sulla Cassia bis è un incidente lunghi incolonnamenti a partire dallo svincolo Formello per chi si dirige nella capitale traffico intenso Sulle carreggiate del grande raccordo anulare in esterna code tra Casilina Ardeatina all'altezza della Roma Fiumicino in interna si rallenta l'altezza della galleria Appia tra la Nomentana allo svincolo con la Roma Teramo auto in fila poi sul tratto Urbano della Roma Teramo dal raccordo fino alla tangenziale in direzione del centro verso il centro incolonnamenti sulla via Flaminia Salaria da Villa Spada poi in entrata verso le code sulla Roma Fiumicino a partire dall' ANSA del Tevere ricordiamo che in provincia Attiva ancora le operazioni di ripristino per rimozione dei detriti sul piano viabile sulla regionale 630 Ausonia che rendono necessaria la chiusura del tratto siamo all'altezza dello svincolo per il Comune di Esperia mentre sulla provinciale 100 Senti a causa di un mezzo pesante in avaria strada chiusa al km 18 circa si consiglia percorsi alternativi è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala A più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-01-2026 ore 09:40

Approfondimenti su Roma Regione Lazio

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio alle 09:40 del 9 gennaio 2026: l'incidente sull'autostrada Roma-Teramo è stato risolto, e la circolazione è tornata normale.

Alle ore 09:40 del 1 gennaio 2026, la viabilità nella regione Lazio si presenta generalmente fluida, con alcune variazioni sul trasporto pubblico.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Roma Regione Lazio

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 15 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-01-2026 ore 07:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo il raccordo anulare ancora disagi ... romadailynews.it

Lazio, accordo di programma tra regione, Rieti e Viterbo per l’interconnessione idrica Peschiera a SalisanoNewTuscia – ROMA – La Regione Lazio ha definitivo un accordo di programma con gli Enti di Governo d’Ambito di Rieti (Egato 3) e Viterbo (Egato1) e con i gestori Acqua Pubblica Sabina e Talete per pre ... newtuscia.it

#Roma #viabilità Cantiere viale della Venezia Giulia, ora la linea di bus 541 è deviata anche in direzione del capolinea "Fillia". Da viale della Venezia Giulia altezza viale della Serenissima, prosegue su viale della Serenissima, via Prenestina, via Collatina, no x.com

Sulla A1 Roma-Napoli lavori con chiusure di alcuni svincoli e modifiche alla viabilità. I dettagli su orari degli interventi, deviazioni e percorsi alternativi - facebook.com facebook