Via il permesso di soggiorno Il Tar respinge il ricorso

La revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo può essere impugnata al Tar, anche in presenza di condanne per maltrattamenti e revoca della potestà genitoriale. La sentenza del Tar ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento amministrativo. Questa decisione sottolinea l'importanza di rispettare le condizioni di permanenza nel paese e le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela dei minori.

Moroso nell’affitto di casa, condannato per maltrattamenti in famiglia e con la revoca della potestà genitoriale si vede revocare il permesso di soggiorno di lungo periodo e ricorre al Tar per far annullare il provvedimento. Protagonista un uomo di origine marocchina, in Italia da diversi anni. Ad emettere la revoca era stato il questore di Ancona, per questioni di ordine e sicurezza pubblica, a cui il tribunale amministrativo ha dato ragione. La richiesta di annullare il provvedimento di revoca è stata infatti respinta con la sentenza pubblica ieri da Tar. Per il collegio dei giudici "l’amministrazione ha ben esercitato il potere discrezionale alla stessa attribuito, formulando un giudizio di pericolosità sociale fondato non tanto per la condanna avuta dal ricorrente ma sulla valutazione in concreto della complessiva condotta di vita dello straniero". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via il permesso di soggiorno. Il Tar respinge il ricorso Approfondimenti su Via Il Permesso di Soggiorno Sì all'impianto di Biometano, il Tar respinge il ricorso del Comitato Trasferta vietata: il Tar respinge il ricorso di Orgoglio Amaranto per Livorno La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Via Il Permesso di Soggiorno Argomenti discussi: Permessi di transito VASP a Piuro: al via rinnovi e nuove autorizzazioni per il 2026; Via il permesso di soggiorno. Il Tar respinge il ricorso; Via Aldo Moro, novanta nuovi spazi gratuiti per il parcheggio delle auto; Dissequestrato il cantiere di via Anfiteatro: Costruttori in buona fede, con permessi e sentenze a favore. Via il permesso di soggiorno. Il Tar respinge il ricorsoIl marocchino aveva contestato il provvedimento del questore Capocasa ... msn.com Permesso unico soggiorno e lavoro: primo via libera alle modifiche. Cosa cambiaIl Governo approva in via preliminare il decreto sul permesso unico di soggiorno e lavoro: procedure più semplici, nuovi obblighi per i datori di lavoro ... edotto.com VIA LIBERA AI PALESTINESI Il consiglio ha ratificato all'unanimità il decreto che prevede un permesso di soggiorno temporaneo, fino al 30 maggio 2027, per 30 profughi, con priorità per i minori accompagnati. Toni accesi in aula, ma alla fine è arrivata l'unani - facebook.com facebook Arriva il primo via libera al nuovo permesso unico per soggiorno e lavoro. Come cambiano le regole - Leggi e prassi / Pubblico, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.